فيديو - مقاتل يفاجيء منافسته بقبلة على شفتيها !

فيما كان المقاتلان يقفان وجهاً لوجه

فيما كان المقاتلان يقفان وجهاً لوجه، أمسك المصارع الأسترالي كريغ جونز برأس البرازيلية غابي غارسيا، وفاجأها بطبع قبلة على شفتيها.

وكانت ردّة فعل غارسيا التراجع بسرعة الى الخلف وصفع جونز الذي ضحك وركض بعيداً، لينتشر فيديو الحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تطارده وتقول "أنت وغد كريغ، عبرت الخط الأحمر".

وكان كريغ غازل غريمته قبل النزال المرتقب بينهما، والذي تم تأجيله، وقال إنه يريد وشما لاسمها، وردت غارسيا على سؤال بشأن مشاعرها تجاهه، وقالت "صفر".

وحقق كريغ، البالغ 33 عاماً، 55 انتصارا في مسيرته، فيما سيطرت غابي، البالغة 38 عاماً، على قسم السيدات مسجلة 71 فوزا، و6 انتصارات في فنون القتال المختلطة الاحترافية الأخرى.



