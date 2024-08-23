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الوزير كلّاس استمع الى شرح عن "العلاج بالخيول"

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الوزير كلّاس استمع الى شرح عن &quot;العلاج بالخيول&quot;
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رياضات متنوعة

2024-08-23 | 01:41
الوزير كلّاس استمع الى شرح عن "العلاج بالخيول"

يعتبر صقر أبرز المتخصصين في "العلاج بالخيول" منذ العام 2004

استقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس في مكتبه، الدكتور إيلي صقر، المتخصص في العلاج الطبيعي وإعادة تأهيل الجهاز العصبي وسلامة المرضى.
ويعتبر صقر أبرز المتخصصين في "العلاج بالخيول"، منذ العام 2004، وهو مؤسس ورئيس الجمعية اللبنانية للعلاج بالخيل والفروسية، ومؤسس ومدير مركز HopeLand لعلاج ذوي الاحتياجات الخاصة بالخيل والفروسية.
وسرد صقر للوزير كلاّس أشكال الدعم التي تُقدّم للمرضى، في المجالين الطبي والاجتماعي، لجهة علاج الاعاقات الجسدية والرعاية النفسية والمهارات الحركية، وسواها، حيث يتم اختبار التجارب الجسدية والنفسية بفضل "الحصان"، ويتم تكييفها مع التطور الحركي والنفسي العاطفي للمريض.
ووفق صقر، تتيح هذه الممارسة للجميع الوصول إلى فهم أفضل لعالمهم الداخلي، وعلاقتهم مع الآخرين من خلال المشاعر (وليس الكلمات)، والوجود (وليس الفعل).
وقال صقر "إن وساطة الخيول للأغراض العلاجية ليست ركوب الخيل، اذ ليس من الضروري معرفة كيفية ركوب الخيل أو حتى معرفة الحصان، إنما الوصول إلى مستوى اسمى من العلاقة معه"، وهو "ما يكون بمثابة دعم للأشخاص الذين يخافون من الخيول والذين يرغبون في العمل عليها".
ووعد كلاس ضيفه بدراسة سبل الاستفادة من الفكرة والتقنية ورعايتها وتعميمها لتكون الفائدة منها أكبر وخصوصاً لذوي الاحتياجات الخاصة.




الوزير كلّاس استمع الى شرح عن "العلاج بالخيول"

رياضة

رياضات متنوعة

وزير الشباب والرياضة

الدكتور جورج كلّاس

الدكتور إيلي صقر

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