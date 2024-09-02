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فرانسيس نجانو يعود للحلبات فلماذا غاب وما علاقة وليده بالأمر؟

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فرانسيس نجانو يعود للحلبات فلماذا غاب وما علاقة وليده بالأمر؟
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رياضات متنوعة

2024-09-02 | 00:54
فرانسيس نجانو يعود للحلبات فلماذا غاب وما علاقة وليده بالأمر؟

بعد انقطاع منذ كانون الثاني - يناير 2022

بعد انقطاع منذ كانون الثاني - يناير 2022، يستعد المقاتل الكاميروني - الفرنسي فرانسيس نجانو للعودة الى عالم الفنون القتالية المختلطة (MMA)، في نزال مُرتقب يجمعه في السابع عشر من تشرين الأزل - أكتوبر المقبل، مع البرازيلي رينان فيريرا.
تحوّل نجانو الى نجم مطلوب، بعد انتصارات وعروض قوية في (UFC) على الفرنسي سيريل جين والملاكمة على البريطانيين تايسون فيوري وأنتوني جوشوا، لكنه غاب طوعاً لفترة طويلة.
وكان نجانو غاب عن الحلبات حزناً على ابنه كوبي البالغ من العمر 15 شهراً، وقال مع عودته أنه سيستخدم هذه الحسرة كأقوى محرك له في القتال ضد فيريرا "هذه ليست لحظة رائعة بالنسبة لكنني أحتاج إلى البقاء نشطاً، وأحتاج إلى الاستمرار، للقتال من أجل ابني، من أجل كوبي".
وتابع "لقد فقدت ابني، ولبعض الوقت، شعرت أنني لست مضطرا حتى للقيام بذلك أو التساؤل عما إذا كان يجب علي القيام بذلك أو القتال مرة أخرى، لكنني أريد أن أفعل شيئا جيدا في ذكراه".
وختم "ما حصل يجعلك ترى مدى هشاشة الحياة، تشعر بالأذى، تشعر بالعجز، تشعر أنك عديم الفائدة، وتتساءل عن وجودك، عن أهمية كل هذا، أو الحياة بشكل عام، ولكن علينا التعامل مع حدث لم يكن موجودا في المشهد، وعلينا التغلب على العقبات وعلى تحديات الحياة".



فرانسيس نجانو يعود للحلبات فلماذا غاب وما علاقة وليده بالأمر؟

رياضة

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فرانسيس نجانو

MMA

رينان فيريرا

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