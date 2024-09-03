٨ ميداليات للبنان في بطولة غرب آسيا لكرة الطاولة

استضافتها عمّان بمشاركة اكثر من ٢٠٠ لاعب ولاعبة من ١٢ بلداً

٨ ميداليات للبنان في بطولة غرب آسيا ٢٠٢٤ لكرة الطاولة، التي استضافتها العاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة اكثر من ٢٠٠ لاعب ولاعبة من ١٢ بلداً، في منطقة غرب القارة الأسيوية.

وقد سطّر ابطال لبنان نتائج مشرّفة في سجّل البطولة:

- ذهبية زوجي السيدات لمريم الهبش وتاليا عازار.

- فضية زوجي الشبلات تحت ١٣ سنة لبيسان شيري ومريم بيروتي.

- برونزية فرق الشباب تحت ١٥ سنة لرامز دقدوقي وميشال ابي نادر واحمد فحص.

- برونزية زوجي الأشبال تحت ١٣ سنة لميشال ابي نادر ومحمد الخطيب.

- برونزية فردي الرجال لسعد الدين الهبش.

- برونزية فردي السيدات لمريم الهبش.

- برونزية الشباب تحت ١٥ سنة لأحمد فحص.

- برونزية الإناث تحت ١٣ سنة لبيسان شيري.

وكانت البعثة برئاسة عضو الإتحاد ناجي حلّال، وإدارة عضو الإتحاد سهاك بدنيان، وبحضور نائب رئيس إتحاد غرب آسيا ورئيس الإتحاد اللبناني جورج كوبلي، ومستشار رئيس الإتحاد الآسيوي لشؤون الإتحادات الوطنية سليم الحاج نقولا (دعوة خاصة)، وبإشراف المدربين أحمد وباسل حرب.

يذكر أن فادي قسيس رئيس اللجنة الفنّية في الإتحاد اللبناني كان قد اختير مديراً لهذه البطولة.







