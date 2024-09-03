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صديق العداءة صبّ عليها البنزين وأحرقها !!

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صديق العداءة صبّ عليها البنزين وأحرقها !!
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رياضات متنوعة

2024-09-03 | 01:07
صديق العداءة صبّ عليها البنزين وأحرقها !!

شاركت في سباق الماراثون في دورة الألعاب الأولمبية

تم إدخال العداءة الأوغندية ريبيكا تشيبتيجي، 33 عاماً، التي شاركت في سباق الماراثون في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في باريس، حيث احتلت المركز 44، إلى مستشفى كيني يوم الاثنين، بسبب حروق قاسية، بعد هجوم مزعوم من قبل صديقها وفق تقرير الشرطة.
ووقع الحادث في مقاطعة ترانس نزويا غربي كينيا، وتم نقل اللاعبة إلى مستشفى مدينة إلدوريت غربي البلاد بسبب خطورة إصاباتها.
وذكرت صحيفة "ذا ستار" المحلية أن قائد شرطة مقاطعة ترانس نزويا، أكد الحادث، وقال إن الرياضية أصيبت بحروق في 75 بالمئة من جسدها، وزُعم أنها تعرضت للهجوم من قبل صديقها، الذي صب عليها البنزين وأشعل النار فيها.
كما أصيب المهاجم المزعوم بحروق خطيرة، وهو يرقد في المستشفى نفسها، فيما قال والدا العداءة، جوزيف تشيبتيجي وأجنيس ندييما، إنها تعيش في أوغندا، لكنها اشترت أرضا في المقاطعة الكينية وبنت منزلا أقامت فيه أثناء تدريبها.


صديق العداءة صبّ عليها البنزين وأحرقها !!

رياضة

رياضات متنوعة

ريبيكا تشيبتيجي

دورة الألعاب الأولمبية

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