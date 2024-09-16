فيديو - المقاتل الجورجي ينتزع لقب UFC من حامله الأميركي

تغلب المقاتل الجورجي ميراب دفاليشفيلي على حامل اللقب الأميركي شون أومالي، في النزال الذي جمعهما أمس الأحد في مدينة لاس فيغاس الأميركية، ضمن UFC 306.وانتزع دفاليشفيلي حزام UFC للفنون القتالية المختلطة MMA لوزن الذبابة بإجماع الحكام (49-46 و48-47 و48-47).وحقق دفاليشفيلي، البالغ 33 عاماً، انتصاره الثامن عشر خلال مسيرته الاحترافية مقابل أربع هزائم، فيما تلقى أومالي، البالغ 29 عاماً، هزيمته الثانية مقابل 18 انتصاراً.وبعد الفوز، تزامل دفاليشفيلي مع المقاتلة القرغيزية فالنتينا شيفتشينكو، الملقبة بـ"الرصاصة"،في آداء رقصة "ليزغينكا" الفلكلورية الشهيرة لدى شعوب القوقاز، احتفاء بفوزه وفوزها على المكسيكية أليكسا غراسو، خلال الحدث نفسه.