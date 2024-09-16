وفاة قاتل النجمة الأولمبية الراحلة .. أشعلها بالبنزين حتى الموت

توفي صديق النجمة الأولمبية الراحلة ريبيكا تشيبتيجي

توفي صديق النجمة الأولمبية الراحلة ريبيكا تشيبتيجي، الذي قيل أنه سكب البنزين على العداءة، وأضرم النار فيها في جريمة قتل وحشية.

وتوفي ديكسون نديما، الذي قيل أنه قاتل تشيبتيجي، الأم لطفلين، في المستشفى مساء الاثنين الفائت، أي بعد خمس أيام (الأربعاء الرابع من الشهر الجاري) من رحيلها، بسبب الإصابات التي عانت منها.

وذكرت السلطات إن اللاعبة الأولمبية البالغة من العمر 33 عاماً، تعرضت لهجوم من قبل نديما، الذي دخل الى منزلها بينما كانت في الكنيسة مع طفليها، 9 و11 عاماً.

وأضافت التقارير إن نديما أشعل النار فيها خلال جدال، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة ناتجة عن حروق في أكثر من 75٪ من جسدها، وتابع "سمع الزوجان يتشاجران خارج منزلهما، وشوهد صديقها يسكب سائلا عليها قبل حرقها بالنيران التي اشتعلت به أيضاً".





