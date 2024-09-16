ضبط اسطورة كرة القدم الأميركية في بث جنسي مباشر !!

ظهر خلال بث مباشر على انستغرام في حالة مشبوهة

بدا شانون شارب، اسطورة كرة القدم الأميركية (NHL)، محرجاً للغاية، بعد أن ظهر خلال بث مباشر على انستغرام، وهو في حالة مشبوهة، ما نقله الى قلب عاصفة على وسائل التواصل الاجتماعي.

فقد سمع المتابعون شارب، البالغ 56 عاماً، هو وامرأة يصدران أصواتا حميمة لمدة دقيقة تقريباً، صرخت فيها باسمه.

ولاحقاً، اعترف نجم دنفر برونكو السابق، بأنه أطلق هذا البث المباشر عن طريق الصدفة، وقال "أشعر بالحرج لعدد من الأسباب، أهمها ان الجمهور يعتبرني رمزاً ومحترفاً، حتى عندما أكون خلف الأبواب المغلقة".

وأضاف "أشعر بخيبة أمل كبيرة، لقد ألقيت هاتفي على السرير، وشاركت في نشاط خاص، ولا اعرف كيف حدث الخطأ، لم أقم مطلقا بتشغيل IG مباشرة، لذا لا أعرف كيف يعمل، ولكن فجأة بدأ هاتفي الآخر في الانطلاق".











