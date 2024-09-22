من بطلة في أولمبياد باريس الى قاتلة محترفة !

حصلت مقاطع الفيديو الخاصة بكيم وهي تصوب مسددها على إشادات واسعة

في أولمبياد باريس، أحرزت الرامية الكورية الجنوبية كيم يي جي، الميدالية الفضية في مسابقة مسدس الهواء المضغوط من مسافة عشرة أمتار، وتحولت بفضل شخصيتها الهادئة ونظاراتها الرماية ذات الإطار السلكي وقبعة البيسبول، إلى شخصية مشهورة في العالم.

وحصلت مقاطع الفيديو الخاصة بكيم وهي تصوب مسددها على إشادات واسعة، فكتب الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك شركة تسلا ومنصة إكس "يجب أن يتم اختيارها في فيلم أكشن لا يتطلب الأمر تمثيلا".

وبالفعل، أعلن متحدث باسم شركة آسيا لاب للترفيه، ومقرها العاصمة الكورية الجنوبية سيول، إن كيم حصلت على أول دور تمثيلي، حيث ستمثل سخصية قاتلة في سلسلة كراش، الى جانب الممثلة الهندية والمؤثرة أنوشكا سين.







