الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

فيديو وصورة - أغرب حادثة .. خسرت ثديها خلال التدريب !

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو وصورة - أغرب حادثة .. خسرت ثديها خلال التدريب !
A-
A+

رياضات متنوعة

2024-10-01 | 23:40
فيديو وصورة - أغرب حادثة .. خسرت ثديها خلال التدريب !

إصابة غريبة تعرضت لها أثناء التدريب

كشفت شينا باثوري، نجمة رياضة Power Slap، عن إصابة غريبة تعرضت لها أثناء التدريب، حيث تمزقت تماما" إحدى غرسات ثديها (الأيمن).
واشتهرت شينا باثوري، واسمها الحقيقي فرانسيسكا زابو، وتُعرف باسم "تايلور سويفت رياضة الصفع"، حين أردت كريستين وولمارانس بصفعة هائلة، ثم أرسلت لها قبلة انتشرت بسرعة، وولدت أكثر من 136 مليون مشاهدة على انستغرام وحده.
 

وقالت شينا باثوري، وهي أيضا لاعبة كمال أجسام، أن "غرسة الثدي تمزقت تماما، وقد أزالها الأطباء في اليوم التالي"، وأضافت "ليس لدي ثدي في الوقت الحالي، وصدري مسطح للغاية، ووزني أقل بمقدار 1.3 كيلوغراماً".




فيديو وصورة - أغرب حادثة .. خسرت ثديها خلال التدريب !

رياضة

رياضات متنوعة

شينا باثوري

فرانسيسكا زابو

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقتل ملاكم شاب لم يتجاوز السابعة عشر

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

مقتل ملاكم شاب لم يتجاوز السابعة عشر
23:36

مقتل ملاكم شاب لم يتجاوز السابعة عشر

كان طالبا في المدرسة الثانوية ومرّخصا من نادي للملاكمة

23:36

مقتل ملاكم شاب لم يتجاوز السابعة عشر

كان طالبا في المدرسة الثانوية ومرّخصا من نادي للملاكمة

أكمل الماراثون مجدداً بعد نصف قرن في سنّ 84
02:07

أكمل الماراثون مجدداً بعد نصف قرن في سنّ 84

السباق شهد انتصاره قبل نصف قرن تماماً

02:07

أكمل الماراثون مجدداً بعد نصف قرن في سنّ 84

السباق شهد انتصاره قبل نصف قرن تماماً

فيديو - الفرنسي الداغستاني الروسي يهزم متحدّيه الأميركي
2024-09-30

فيديو - الفرنسي الداغستاني الروسي يهزم متحدّيه الأميركي

انتصاره الثالث خلال العام والخامس عشر في مسيرته

2024-09-30

فيديو - الفرنسي الداغستاني الروسي يهزم متحدّيه الأميركي

انتصاره الثالث خلال العام والخامس عشر في مسيرته

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024