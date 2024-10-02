فيديو وصورة - أغرب حادثة .. خسرت ثديها خلال التدريب !

إصابة غريبة تعرضت لها أثناء التدريب

كشفت شينا باثوري، نجمة رياضة Power Slap، عن إصابة غريبة تعرضت لها أثناء التدريب، حيث تمزقت تماما" إحدى غرسات ثديها (الأيمن).

واشتهرت شينا باثوري، واسمها الحقيقي فرانسيسكا زابو، وتُعرف باسم "تايلور سويفت رياضة الصفع"، حين أردت كريستين وولمارانس بصفعة هائلة، ثم أرسلت لها قبلة انتشرت بسرعة، وولدت أكثر من 136 مليون مشاهدة على انستغرام وحده.