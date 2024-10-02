فيديو وصورة - أغرب حادثة .. خسرت ثديها خلال التدريب !

كشفت شينا باثوري، نجمة رياضة Power Slap، عن إصابة غريبة تعرضت لها أثناء التدريب، حيث تمزقت تماما" إحدى غرسات ثديها (الأيمن).
واشتهرت شينا باثوري، واسمها الحقيقي فرانسيسكا زابو، وتُعرف باسم "تايلور سويفت رياضة الصفع"، حين أردت كريستين وولمارانس بصفعة هائلة، ثم أرسلت لها قبلة انتشرت بسرعة، وولدت أكثر من 136 مليون مشاهدة على انستغرام وحده.
وقالت شينا باثوري، وهي أيضا لاعبة كمال أجسام، أن "غرسة الثدي تمزقت تماما، وقد أزالها الأطباء في اليوم التالي"، وأضافت "ليس لدي ثدي في الوقت الحالي، وصدري مسطح للغاية، ووزني أقل بمقدار 1.3 كيلوغراماً".