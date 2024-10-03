الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

كلاس جال في طرابلس وسمار جبيل وضبيه ووضع المنشآت بتصرّف هيئة الطوارئ والكوارث

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
كلاس جال في طرابلس وسمار جبيل وضبيه ووضع المنشآت بتصرّف هيئة الطوارئ والكوارث
A-
A+

رياضات متنوعة

2024-10-03 | 11:25
كلاس جال في طرابلس وسمار جبيل وضبيه ووضع المنشآت بتصرّف هيئة الطوارئ والكوارث

زيارة تفقدية للمنشآت الكشفية والرياضية في محافظتي الشمال وجبيل - كسروان

بتوجيه من دولة رئيس الحكومة الاستاذ نجيب ميقاتي، قام وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس يرافقه الدكتور ماهر ضناوي، مسؤول ملف الشباب والرياضة في مكتب رئيس الحكومة، بزيارة تفقدية للمنشآت الكشفية والرياضية في محافظتي الشمال وجبيل - كسروان.
وعاين كلاس المدينة الكشفية في سمار جبيل، واطلع على أقسامها وحاجاتها والكلفة اللازمة لتشغليها وجعلها صالحة للإستضافة، بما يحافظ على كرامة لانسان وتوفير الحاجات الأساسية التي تؤمن سلامة العيش  في هذه الظروف الاستثنائية التي يتعرض لها لبنان.
واجتمع كلاس مع قيادة موقع الجيش اللبناني في ثكنة نهرا الشالوحي للتنسيق بما خصّ المدينة الكشفية وعرض المقترحات اللازمة.
بعدها انتقل كلاس يرافقه ضناوي إلى مدينة طرابلس، حيث عاين ملعب طرابلس الاولمبي، واطلع على وضع المدرجات والقاعات والمكاتب الإدارية والماء والإنارة.
وانتقل كلاس إلى القاعة الـرياضية في المينا، التي تعتبر ايقونة الملاعب الرياضية، وأعطى توجيهاته بوجوب الحفاظ على مستواها الفني ودعم تقدمها.
وفي تصريح له من طرابلس، وجَّه الوزير كلاس نداء إلى الاتحادات والأندية الرياضية والجمعيات الكشفية، لبذل قصارى جهودها للتضامن مع اهلنا، وتقديم كل ما يمكن لتعزيز روحية التضامن اللبناني والروح الرياضية والكشفية .
ووضع كلاس امكانات الوزارة بتصرف منسق هيئة الطوارئ والكوارث في مجلس الوزراء الوزير ناصر ياسين، خدمة لمخطط الهيئة وعملها الاغاثي.
وكان كلاس، قام صباحاً، يرافقه مدير عام المنشآت بالتكليف الدكتور ناجي حمود، بزيارة المسبح الأولمبي في ضبيه لدراسة إمكانية وضعه بتصرّف هيئة الطوارئ والكوارث، وجال في أنحائه واطلع من حمود على وضعه.



كلاس جال في طرابلس وسمار جبيل وضبيه ووضع المنشآت بتصرّف هيئة الطوارئ والكوارث

رياضة

رياضات متنوعة

وزير الشباب والرياضة

الدكتور جورج كلّاس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو وصورة - أغرب حادثة .. خسرت ثديها خلال التدريب !

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

فيديو وصورة - أغرب حادثة .. خسرت ثديها خلال التدريب !
2024-10-01

فيديو وصورة - أغرب حادثة .. خسرت ثديها خلال التدريب !

إصابة غريبة تعرضت لها أثناء التدريب

2024-10-01

فيديو وصورة - أغرب حادثة .. خسرت ثديها خلال التدريب !

إصابة غريبة تعرضت لها أثناء التدريب

مقتل ملاكم شاب لم يتجاوز السابعة عشر
2024-10-01

مقتل ملاكم شاب لم يتجاوز السابعة عشر

كان طالبا في المدرسة الثانوية ومرّخصا من نادي للملاكمة

2024-10-01

مقتل ملاكم شاب لم يتجاوز السابعة عشر

كان طالبا في المدرسة الثانوية ومرّخصا من نادي للملاكمة

أكمل الماراثون مجدداً بعد نصف قرن في سنّ 84
2024-10-01

أكمل الماراثون مجدداً بعد نصف قرن في سنّ 84

السباق شهد انتصاره قبل نصف قرن تماماً

2024-10-01

أكمل الماراثون مجدداً بعد نصف قرن في سنّ 84

السباق شهد انتصاره قبل نصف قرن تماماً

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024