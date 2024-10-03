كلاس جال في طرابلس وسمار جبيل وضبيه ووضع المنشآت بتصرّف هيئة الطوارئ والكوارث

زيارة تفقدية للمنشآت الكشفية والرياضية في محافظتي الشمال وجبيل - كسروان

بتوجيه من دولة رئيس الحكومة الاستاذ نجيب ميقاتي، قام وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس يرافقه الدكتور ماهر ضناوي، مسؤول ملف الشباب والرياضة في مكتب رئيس الحكومة، بزيارة تفقدية للمنشآت الكشفية والرياضية في محافظتي الشمال وجبيل - كسروان.

وعاين كلاس المدينة الكشفية في سمار جبيل، واطلع على أقسامها وحاجاتها والكلفة اللازمة لتشغليها وجعلها صالحة للإستضافة، بما يحافظ على كرامة لانسان وتوفير الحاجات الأساسية التي تؤمن سلامة العيش في هذه الظروف الاستثنائية التي يتعرض لها لبنان.

واجتمع كلاس مع قيادة موقع الجيش اللبناني في ثكنة نهرا الشالوحي للتنسيق بما خصّ المدينة الكشفية وعرض المقترحات اللازمة.

بعدها انتقل كلاس يرافقه ضناوي إلى مدينة طرابلس، حيث عاين ملعب طرابلس الاولمبي، واطلع على وضع المدرجات والقاعات والمكاتب الإدارية والماء والإنارة.

وانتقل كلاس إلى القاعة الـرياضية في المينا، التي تعتبر ايقونة الملاعب الرياضية، وأعطى توجيهاته بوجوب الحفاظ على مستواها الفني ودعم تقدمها.

وفي تصريح له من طرابلس، وجَّه الوزير كلاس نداء إلى الاتحادات والأندية الرياضية والجمعيات الكشفية، لبذل قصارى جهودها للتضامن مع اهلنا، وتقديم كل ما يمكن لتعزيز روحية التضامن اللبناني والروح الرياضية والكشفية .

ووضع كلاس امكانات الوزارة بتصرف منسق هيئة الطوارئ والكوارث في مجلس الوزراء الوزير ناصر ياسين، خدمة لمخطط الهيئة وعملها الاغاثي.

وكان كلاس، قام صباحاً، يرافقه مدير عام المنشآت بالتكليف الدكتور ناجي حمود، بزيارة المسبح الأولمبي في ضبيه لدراسة إمكانية وضعه بتصرّف هيئة الطوارئ والكوارث، وجال في أنحائه واطلع من حمود على وضعه.







