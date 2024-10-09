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هل دفع المدرب روبرت صالح ثمن عشقه لوطنه الأم لبنان؟

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هل دفع المدرب روبرت صالح ثمن عشقه لوطنه الأم لبنان؟
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رياضات متنوعة

2024-10-09 | 00:39
هل دفع المدرب روبرت صالح ثمن عشقه لوطنه الأم لبنان؟

نيويورك جيتس قرر فجأة إقالة مدربه اللبناني روبرت صالح

على الرغم من أنه يمتلك رقما ممتازاً حتى الآن في موسم 2024 NFL، فقد تصدر نادي نيويورك جيتس عناوين الصحف، بسبب قراره إقالة مدربه الرئيسي روبرت صالح.
فقد شارك النادي بيان المالك المشارك وودي جونسون على منصة إكس، والذي جاء فيه "هذا الصباح، أبلغت روبرت صالح أنه لن يعمل بعد الآن كمدرب رئيسي للفريق، وشكرته على عمله الشاق خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية وتمنيت له ولعائلته المضي قدماً".
وردّت بعض وسائل الاعلام المحلية القرار الى توتر بين صالح ونجم الفريق آرون رودجرز، لكن اللافت أن ذلك لم يحصل الا بعد ظهور المدرب ذي الأصول اللبنانية، والبالغ من العمر 45 عاماً، وهو يضع علم لبنان أسفل شعار نايكي، على كم قميص فريقه خلال مباراة يوم الأحد الفائت.
وسبق أن وضع صالح، العلم في تشرين الأول - أكتوبر الماضي، لكن تصرّفه الأخير جاء بالتزامن مع الذكرى السنوية لبدء الحرب على غزّة ولبنان، ما ترك المشجعين منقسمين على وسائل التواصل الاجتماعي، مع غضب البعض ودفاع البعض عن حق المدرب في التعبير عن فخره ببلده الأم.


هل دفع المدرب روبرت صالح ثمن عشقه لوطنه الأم لبنان؟

رياضة

رياضات متنوعة

نيويورك جيتس

روبرت صالح

وودي جونسون

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من هو المدرب اللبناني - الأميركي روبرت صالح؟
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