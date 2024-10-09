من هو المدرب اللبناني - الأميركي روبرت صالح؟

هاجر والداه من لبنان إلى الولايات المتحدة قبل ولادته

ولد روبرت صالح في 31 كانون الثاني - يناير 1979 في ديربورن في ولاية ميشيغان، وهو متزوج من سناء صالح، ولديهما سبعة أبناء، وفقا لشبكة برو فوتبول، وقد هاجر والداه سام وفاتن من لبنان إلى الولايات المتحدة قبل ولادته.

تولى روبرت صالح مهام تدريبية متنوعة مع ميشيغان ستايت (2002) وسنترال ميشيغان (2004) وجورجيا (2005) وهيوستن تيكسانز (2005-2010) وسياتل سي هوكس (2011-2013) وجاكسون فيل جاكوارز (2014-2016) وسان فرانسيسكو 49 (2017-2020).

أصبح روبرت صالح المدير الفني لفريق نيويورك جيتس في العام 2021، وأول مدرب مسلم في تاريخ كرة القدم الأميركية، كما ظهر في اثنتين من الـSuper Bowls، مرة مع سياتل سي هوكس وأخرى مع سان فرانسيسكو 49، وأحرز اللقب مع الأول.

وعلى الرغم من أنه يمتلك رقما ممتازاً حتى الآن في موسم 2024 NFL، فقد قرر نادي نيويورك جيتس إقالته، وكتب المالك المشارك وودي جونسون على منصة إكس "أبلغت روبرت صالح أنه لن يعمل بعد الآن كمدرب رئيسي للفريق، وشكرته على عمله الشاق خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية".

وردّت بعض وسائل الاعلام المحلية القرار الى توتر بين صالح ونجم الفريق آرون رودجرز، لكن اللافت أن ذلك لم يحصل الا بعد ظهور المدرب ذي الأصول اللبنانية، والبالغ من العمر 45 عاماً، وهو يضع علم لبنان أسفل شعار نايكي، على كم قميص فريقه خلال مباراة يوم الأحد الفائت.

كان ديفيد، شقيق روبرت، في الطابق 61 من البرج الجنوبي خلال هجمات "11 سبتمبر" في نيويورك في العام 2001، ورأى كرة النار من تأثير الطائرة الأولى على البرج الشمالي، ووصل إلى الطابق 24 قبل أن تضرب الطائرة الثانية، وتمكن من النجاة.







