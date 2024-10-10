فيديو - مسابقة الأبراج البشرية حدث كاتالونيا الأغرب

لا يتميز إقليم كاتالونيا بناديه التاريخي برشلونة وحسب

لا يتميز إقليم كاتالونيا في إسبانيا بناديه التاريخي برشلونة، أو بسباق الفورمولا وان، أو الرالي الشهير، بل بأحداث تراثية جريئة، يعود أبرزها إلى القرن الثامن عشر.

آنذاك، بدأت فكرة بناء أبراج بشرية في بلدة فاليس، المعروفة بإسم "كاستيل (Castell)" أو القلعة، وتطورت الفكرة عاماً بعد عام، حتى أصبحت جزءاً من الثقافة الكاتالونية، وتم تصنيفها ضمن التراث الثقافي غير المادي للبشرية من قبل منظمة اليونسكو.

وبمرور الزمن، باتت مسابقة الأبراج البشرية حدثاً يقام كل عامين في تاراغونا، ويحمل اسم "Xiquets de Reus" وقد احتشد هذا العام نحو 11 ألف متفرج لمتابعة 42 فريقا تنافسوا على جائزة مالية تبلغ نحو 15 ألف دولار.