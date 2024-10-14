هل يعود "ذا روك" الى حلبات المصارعة؟

عاد المصارع المخضرم دواين جونسون الشهير بـ"ذا روك" للظهور



عاد المصارع المخضرم دواين جونسون الشهير بـ"ذا روك" للظهور في عروض اتحاد المصارعة الحرة العالمية الترفيهية (WWE)، حيث تواجد في عرض "باد بلوود"، عقب النزال الأخير والحاسم فيه، والذي فاز فيه الثنائي رومان رينز وكودي رودز على الثنائي سولو سيكو وجاكوب فاتو.

وزاد ذلك من التكهنات بإمكانية أن يحصل "ذا روك" على دور رئيسي في "راسلمينيا 41"، المقرر اقامته العام المقبل في ملعب أليجيانت في لاس فيغاس الأميركية، يومي 19 و20 نيسان - أبريل.

في المقابل، كتب الصحفي الأميركي ديف ميلتزر، في نشرته الإخبارية "Wrestling Observer" هذا الأسبوع، أن المصارع الأسطوري المرتبط بأعمال سينمائية في هوليوود "غير مدرج حالياً في عرض راسلمينيا 41".

وبعد أن أشار أحد ضيوف جلسة الأسئلة والأجوبة WrestleVotes الأخيرة على "Sportskeeda's Backstage Pass""، إلى أن الثلاثي ذا روك ورومان رينز وكودي رودز سيشاركون في مباراة ثلاثية في راسلمينيا، سأل أحدهم عما إذا كان جونسون سيظهر في الحدث المقبل.

ورد الضيف "أستطيع أن أخبركم أن هذا مطروح على الطاولة، لكن لا أعرف على وجه اليقين ما إذا كان قد تم الانتهاء منه بأي شكل من الأشكال أم لا، هذه الفكرة تم طرحها، وأعتقد أنه من المنطقي لمؤسسة (WWE) أن تضع هؤلاء الرجال الثلاثة في الحلبة".



















