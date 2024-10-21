البطلة الأولمبية الجزائرية إيمان خليف في فيلم وثائقي

تستعد لإطلاق فيلم وثائقي يجسد قصة كفاحها ونجاحها في رياضة الملاكمة

أعلنت إيمان خليف، البطلة الأولمبية الجزائرية، أنها تستعد لإطلاق فيلم وثائقي يجسد قصة كفاحها ونجاحها في رياضة الملاكمة.

وتحدّت إيمان خليف، البالغة 25 عاماً، حملة عنيفة حول أهليتها الجنسية، تمكنت من حصد الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية - باريس 2024، في وزن أقل من 66 كيلوجراماً.

وفي مؤتمر صحفي عقدته في مقر اللجنة الأولمبية الجزائرية تحت عنوان "إيمان خليف .. قصة نجاح"، أعلنت البطلة أنها تحضر لإطلاق فيلم يجسد قصتها والصعوبات التي مرت بها، وقالت "الآن الكل يعرف قصة نجاح إيمان خليف".

وتابعت "إيمان شابة مثل كل شابة جزائرية أو إمرأة جزائرية، مثلما يعلم الجميع، وعلى الرغم من مواجهتها تحديات وصعابا في مسيرتها، فإن الإرادة والعزيمة تصنع المستحيل، لقد جئت من أجل مقاسمتكم شعوري .. قصتي أصبحت عالمية، وسيكون هناك فيلم وثائقي يجسد ويروي تفاصيل هذه القصة".







