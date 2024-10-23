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فيديو - "حوت الأوركا" تغوّط على الجمهور !!

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فيديو - &quot;حوت الأوركا&quot; تغوّط على الجمهور !!
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رياضات متنوعة

2024-10-23 | 04:43
فيديو - "حوت الأوركا" تغوّط على الجمهور !!

رش الناس في الصف الأمامي من عرض الحديقة المائية

تم تسجيل مقطع فيديو لـ"حوت الأوركا" في حوض أسماك "سي وورلد" الشهير في سان أنطونيو، وانتشر بسرعة وشق طريقه حول العالم.
ففي لحظة غريبة، تغوط "الحوت القاتل" داخل خزان المياه، ثم رش الناس في الصف الأمامي من عرض الحديقة المائية بما فعل، وقال أحد الجالسين "كانت رائحته فظيعة وكان الناس يضحكون".
واعتذرت SeaWorld San Antonio عن حادث براز الحيتان "نأسف لهذا الحدث ونتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة وراحة ضيوفنا، وقد اتبع فريقنا البروتوكولات المعمول بها لتقليل المخاطر الصحية وسيقوم بمراجعة إجراءاتنا لمنع حدوث ذلك مرة أخرى".





فيديو - "حوت الأوركا" تغوّط على الجمهور !!

رياضة

رياضات متنوعة

حوت الأوركا

سي وورلد

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