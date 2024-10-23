فيديو - "حوت الأوركا" تغوّط على الجمهور !!

Whale takes a shit at Sea World San Antonio, crowd gets splashed right after pic.twitter.com/vw3kjoG89U — Dallas Texas TV (@DallasTexasTV) October 19, 2024

تم تسجيل مقطع فيديو لـ"حوت الأوركا" في حوض أسماك "سي وورلد" الشهير في سان أنطونيو، وانتشر بسرعة وشق طريقه حول العالم.ففي لحظة غريبة، تغوط "الحوت القاتل" داخل خزان المياه، ثم رش الناس في الصف الأمامي من عرض الحديقة المائية بما فعل، وقال أحد الجالسين "كانت رائحته فظيعة وكان الناس يضحكون".واعتذرت SeaWorld San Antonio عن حادث براز الحيتان "نأسف لهذا الحدث ونتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة وراحة ضيوفنا، وقد اتبع فريقنا البروتوكولات المعمول بها لتقليل المخاطر الصحية وسيقوم بمراجعة إجراءاتنا لمنع حدوث ذلك مرة أخرى".