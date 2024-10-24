من رصاصة في الصدر الى نجومية في الميدان

بعد 50 يوماً، ظهر ريكي بيرسال لأول مرة

تعرض ريكي بيرسال الى إطلاق النار في يوم 31 آب - أغسطس الفائت، خلال محاولة سرقة في الشارع، وكان لا بد من علاج لاعب سان فرانسيسكو، بعد أن اخترقت الرصاصة صدره.

بعد 50 يوماً، ظهر ريكي بيرسال لأول مرة في دوري كرة القدم الأميركية ضد كانساس سيتي تشيفز في الأسبوع السابع من البطولة المحلية، بعد أن نجح في التغلب على واحدة من أكثر الحلقات دراماتيكية في حياته.

ويقول اللاعب البالغ من العمر 24 عاما "بعد هذا الحادث الذي تعرضت له، كان زملائي في الفريق يهتفون لي، ويقولون لي إنهم سعداء من أجلي، وأنهم فخورون بي، كما ارتفع صوت المشجعين، وأنا انتهز الفرصة لتقديم الشكر على كل من أوصلني إلى هنا وكل النعم التي حظيت بها".



