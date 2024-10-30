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حكم سابق يُحذّر جيك بول من مواجهته مع مايك تايسون

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حكم سابق يُحذّر جيك بول من مواجهته مع مايك تايسون
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رياضات متنوعة

2024-10-30 | 02:30
حكم سابق يُحذّر جيك بول من مواجهته مع مايك تايسون

يستعد مايك تايسون لمواجهة نظيره ومواطنه اليوتيوبير جيك بول

يستعد الملاكم الاميركي الشهير مايك تايسون لمواجهة نظيره ومواطنه اليوتيوبير جيك بول في نزال استعراضي يوم الخامس عشر من شهر تشرين الثاني - نوفمبر المقبل، على حلبة أرلينغتون في ولاية تكساس الأميركية.
ووصف تايسون، البالغ 58 عاماً، الذي لم يخض أي مواجهة احترافية منذ نحو 20 عاماً، وخاض آخر نزال استعراضي في العام 2020، النزال المرتقب بكلمتين نقلتهما صحيفة ميرور البريطانية بأنها "سهرة جيك".
وسيكون النزال احترافياً في الشكل، مؤلفاً من ثماني جولات مدة كل منها دقيقتان، وسيضع الملاكمان قفازات تزن 14 أونصة، أي انها أثقل من القفازات القياسية، وقالت الصحيفة أنه تم تحذير جيك بول من قبل الحكم الأميركي السابق ريتشارد ستيل أن الحشو الإضافي في القفازات لن يفيده على الإطلاق.
وقال ستيل محذراً بول "لا يزال هذا قفازاً صغيراً بالنظر إلى قوة مايك تايسون، فمع تايسون، الأمر خطير للغاية حتى بالنسبة للحكم، لأنه يتعين عليك أن تكون قريباً، لكن عليك أن تكون بعيداً أيضاً حتى تتمكن من السماح للملاكمين بالقيام بعملهم .. وإحدى لكمات مايك يمكن أن تؤذي المنافس حقاً".






حكم سابق يُحذّر جيك بول من مواجهته مع مايك تايسون

رياضة

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