لماذا بكى الأسطورة مايك تايسون على الهواء؟

قبيل النزال المرتقب بين مايك تايسون ومواطنه جيك بول

قبيل النزال المرتقب بين الأميركي مايك تايسون، ومواطنه اليوتيوبر جيك بول، المقرر في أرلينغتون في الخامس عشر من الشهر الجاري، بكى اسطورة الملاكمة.

ففي حوار مع بودكاست (All the Smoke Fight)، وردّاً على سؤال محاوره أندريه وارد، بطل الوزن المتوسط الفائق والوزن الخفيف الثقيل السابق، ذرف تايسون الدموع وقال "لا أتمنى ذلك لأحد، لا أتمنى حياتي لأحد، ككل، نعم".

وأضاف تايسون، البالغ 58 عاماً، متحدثاً عن التحدّي في حياته "لهذا السبب كنت أتدرب بشدة، فقد كنت لا أحد، وأردت أن أكون شخصاً ما، أردت كل شيء، أردت أن أكون أبرز مقاتل في التاريخ".















