قرر العودة الى حلبة الملاكمة بعد 25 عاماً .. في السجن !!!

سيعود إلى الحلبة بعد 25 عاماً من آخر نزال له

عندما كان يبلغ من العمر 26 عاماً، كان النيجيري إيكي إيبابوتشي أحد أكثر الواعدين في الملاكمة في فئة الوزن الثقيل، وكان سجلّه 20 انتصاراً بينها 15 بالضربة القاضية ومن دون هزيمة، حين تم إرساله إلى السجن.

لم يكن مجرد ملاكم، اذ توفرت لديه الإمكانيات ليكون نجماً، لكن مسيرته توقفت بسبب سلوكه السيئ، وقد أعلن الآن أنه سيعود إلى الحلبة بشكل احترافي في 7 كانون الثاني - ديسمبر، أي بعد 25 عاماً من آخر نزال له، وسيفعل ذلك في موطنه نيجيريا، وفي سن 51 عاماً.

دخل عالم الملاكمة بعد أن شاهد نزال مايك تايسون ضد ”باستر“ دوغلاس (1990)، وبعد فترة وجيزة، في سن التاسعة عشرة، جاء الى الولايات المتحدة مع والدته ليستقر في دالاس.

وبعد شهرين من نزاله مع "تــوا"، اختطف الملاكم النيجيري ابن صديقته، وتعرض لحادث سيارة أصيبت فيه القاصر بجروح خطيرة.

كان "الرئيس" وفق لقبه، يعاني من مشاكل عقلية وسلوك عنيف، كما اعترف مدربه كورتيس كوكس "فمنذ ذلك النزال مع توا، كان يعتقد أن بإمكانه فعل ما يشاء، كان مريضاً عقلياً وخطيراً، وكان الناس من حوله يخافون منه لكنهم تجاهل ذلك"،.

بدأت الفضائح تلاحقه، ففي منتصف 1999، أُلقي القبض على إيبابوتشي في لاس فيغاس بتهمة اغتصاب موظفة كازينو، واتضح فيما بعد أن هذه كانت التهمة الثانية للسبب نفسه، علماً أن القضية الأولى سقطت بسبب نقص الأدلة.

تم تشخيص إصابته باضطراب ثنائي القطب وقضى 16 عاماً في السجن، وعندما أُطلق سراحه، أُعيد إلى السجن مرة أخرى، ولكن في أريزونا، لانتهاكه إطلاق سراحه المشروط.

تم إطلاق سراحه أخيراً في أيلول - سبتمبر 2020، وبعد عدة محاولات فاشلة، يعود يبابوتشي لمواجهة المصري أيمن فاروق عباس، وهو في منتصف العمر.













