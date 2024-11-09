الحُكم على رئيس الاتحاد الإسباني للرماية بالسجن عامين .. إليكم التهمة

حُكم على الرئيس بحرمانه من تولي مناصب في الاتحادات الرياضية

ذكرت مصادر قضائية لوكالة الأنباء الإسبانية (إفي) أن الدائرة الثانية في محكمة مقاطعة أوفييدو حكمت على رئيس الاتحاد الملكي الإسباني للرماية، ميغيل فرانسيس، بالسجن لمدة عامين في جريمة اختلاس.

كما حُكم على فرانسيس بحرمانه من تولي مناصب في الاتحادات الرياضية خلال مدة العقوبة، مع أن بإمكانه الاستئناف أمام الشعبة المدنية والجنائية في محكمة العدل العليا.

وخلال المحاكمة التي أجريت في تشرين الأول - أكتوبر الماضي، ادعى فرانسيس، المتهم باختلاس أموال من شركة أستورياس الإقليمية في عامي 2017 و2018، عندما كان رئيساً لهذا الكيان، أنها استخدمت لسداد ديون الشركة الوطنية، لأنها كانت "على وشك الإفلاس".

ووفقاً لشهادته، فإن اتحاد دفع نقداً نفقات لم تستطع الشركة الإسبانية الوفاء بها لأنها كانت على وشك الإفلاس، مثل الرواتب المتأخرة لموظفي مركز الأداء العالي وإيجار شقة في مدريد، وغيرها.







