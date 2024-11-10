مايك تايسون يرفض اعتراض أبناءه على قتاله مع جيك بول

يتقابل يوم الجمعة المقبل الأسطورة مايك تايسون مع اليوتيوبر جيك بول

تتجه الأنظار يوم الجمعة المقبل الى تكساس، حيث يتقابل الأسطورة الأميركية مايك تايسون، البالغ 58 عاماً، مع مواطنه اليوتيوبر جيك بول الذي يصغره بـ30 عاماً.

ويعود الرجل الحديدي إلى الحلبة لخوض أول نزال احترافي منذ 20 عاماً، عندما خسر أمام كيفن ماكبرايد، وأول عودة الى الحلبة منذ أربع سنوات بعد معركة استعراضية مع روي جونز جونيور، ولكن يبدو أن أبناء مايك تايسون الستة قلقون بشأن معركته ضد جيك بول.

وقال تايسون في بودكاست نيلك بويز "يعتقد أبنائي أنني يجب أن أجلس كعجوز، لكن ماذا يعرفون؟، أنا واثق جدا إنهم لا يعرفون كيف يقاتلون، ولا يمكن لأي من أطفالي أن يضربني في قتال، فما الذي يتحدثون عنه؟".

وأضاف "انسى ما تفكر فيه زوجتي وأطفالي في هذه اللحظة الواحدة فقط التزم بي ولا تشعر بالأسف تجاهي لا تقلق بشأني هذا كل ما في الأمر".

ولدى تايسون ستة أبناء من أربع نساء مختلفات، هم ميكي (34 عاما) ورينا (28 عاما) وأمير (27 عاما) وميغيل (22 عاما) وميلان (16 عاما) وموروكو (13 عاما).

واعترف تايسون سابقا بأنه لا يهتم بمخاطر الدخول إلى الحلبة، ويتجاهل مخاوف زوجته لاكيها سبايسر(46 عاما) وأبناؤه وقال "انسوا الجميع حتى لو كانوا يرغبون في الخسارة فالأمر يتعلق بي أفعل ما أريد القيام به".













