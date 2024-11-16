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كيف علّق جيك بول على فوزه على مايك تايسون؟

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كيف علّق جيك بول على فوزه على مايك تايسون؟
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رياضات متنوعة

2024-11-16 | 03:51
كيف علّق جيك بول على فوزه على مايك تايسون؟

النزال استمر ثماني جولات في ملعب "AT&T" في تكساس

بعد أن تغلب جيك بول على الرجل الحديدي مايك تايسون، بإجماع الحكام، في النزال الذي استمر ثماني جولات في ملعب "AT&T" في تكساس، أعرب اليوتيوبر الأميركي عن سعادته البالغة بالفوز على مواطنه الأسطورة.
وقال بول "قبل كل شيء، مواجهة مايك تايسون شرف كبير، إنه الأسطورة الأعظم في التاريخ، أنا دائما أتطلع إليه وأشاهده، وهو من ألهمني، إن هذا الرجل أيقونة، وهو أقوى وأصعب خصم يمكن بلا شك مواجهته".
وبدا فارق العمر واضحاً، حيث وجّه بول، الذي يتم عامه الـ28 في كانون الثاني - يناير المقبل ، 78 لكمة إلى وجه تايسون، البالغ 58 عاماً، مقابل 18 فقط.
وعبّر إيرفن ماجيك جونسون، نجم لوس أنجلوس لايكرز وكرة السلة السابق، عن حزنه الشديد لسقوط مايك تايسون، وقال "أمر محزن للغاية، قمت بالتوقف عن المشاهدة، لم أعد استطيع، لقد حضرت كل النزالات التي لعبها، وأن أرى مايك تايسون هكذا، فهو أمر محزن للغاية .. إنها ليلة حزينة للملاكمة".



كيف علّق جيك بول على فوزه على مايك تايسون؟

رياضة

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جيك بول

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