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نتفليكس تُعلن عدد العائلات التي تابعت نزال الأجيال

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نتفليكس تُعلن عدد العائلات التي تابعت نزال الأجيال
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رياضات متنوعة

2024-11-17 | 02:24
نتفليكس تُعلن عدد العائلات التي تابعت نزال الأجيال

انتهى نزال الملاكمة الى فوز جيك بول بإجماع الحكام

أعلنت منصة نتفليكس أن عدد الأسر التي تابعت نزال الملاكمة بين الأسطورة مايك تايسون وصانع المحتوى جيك بول، فجر أمس السبت، بلغ 60 مليون أسرة.
وذكرت المنصة في بيان رسمي إن 60 مليون أسرة في جميع أنحاء العالم تابعت النزال، وإن الحدث بلغ ذروته عند 65 مليون بث.
وكانت نتفليكس، الناقل الحصري للنزال الذي استضافه ملعب "آي تي أند آي" في أرلينغتون، بين بول، البالغ 27 عاماً، وبطل العالم السابق للوزن الثقيل، الذي يكبره بأكثر من 28 سنة (58 عاماً)، والذي انتهى الى فوز الأول بإجماع الحكام.
واستمر البث لنحو ست ساعات، وتخلله انقطاعات، حيث أبلغ أكثر من 90 ألف مستخدم عن مشاكل خلال لحظات الذروة، وفقا لموقع داون ديتكتور لتتبع الأعطال.



نتفليكس تُعلن عدد العائلات التي تابعت نزال الأجيال

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