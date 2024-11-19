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البطل الأولمبي يطارد اللصوص ويستعيد هاتفه !!

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البطل الأولمبي يطارد اللصوص ويستعيد هاتفه !!
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رياضات متنوعة

2024-11-19 | 00:57
البطل الأولمبي يطارد اللصوص ويستعيد هاتفه !!

لا يزال في حالة جيدة على الرغم من اعتزاله

أظهر البريطاني مو فرح، البطل الأولمبي مرتين في سباقي 5000 متر و10000 متر، أنه لا يزال في حالة جيدة على الرغم من اعتزاله في تموز - يوليو 2022.
فقد ركض الرياضي السابق وراء اللصوص الذين سرقوا هاتفه المحمول، وحدث ذلك عندما ذهب مع زوجته للعدو في المنطقة السكنية الفاخرة التي يعيش فيها، والتي تتمتع بحراسة خاصة.
ولهذا السبب، قرر مو ترك هاتفه عند نقطة على أحد الطرق من أجل استلامه لاحقا، لكن شاحنة بيضاء مع رجلين توقفت على الفور لسرقة الهاتف.
لم يتردد البريطاني في الركض وراء الشاحنة، وعندما رأى اللصوص أنهم ملاحقون، قرروا التوقف ورمي الهاتف الذي استعاده فرح، وأعرب عن غضبه من الخرق الأمني الذي سمح بسرقة الجهاز في عقار سكني خاص.





البطل الأولمبي يطارد اللصوص ويستعيد هاتفه !!

رياضة

رياضات متنوعة

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