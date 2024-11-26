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إدانة كونور ماكغريغور بالاغتصاب وأرسنال يهاجمه

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إدانة كونور ماكغريغور بالاغتصاب وأرسنال يهاجمه
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رياضات متنوعة

2024-11-26 | 02:02
إدانة كونور ماكغريغور بالاغتصاب وأرسنال يهاجمه

بعد أسبوعين من جلسات الاستماع بتهمة الاعتداء الجنسي

قضت هيئة المحلفين، بإلزام بطل رياضة الفنون القتالية المختلطة، الإيرلندي كونور ماكغريغور، بدفع مبلغ 250 ألف يورو، إلى المدعية نيكيتا هاند، وذلك بعد أسبوعين من جلسات الاستماع، بتهمة الاعتداء الجنسي.
وحصلت حادثة الاعتداء الجنسي في 9 كانون الاول - ديسمبر 2018، وشهدت أفعالا مشينة ومهينة وعنيفة من قبل المقاتل الإيرلندي، الذي أنكر الواقعة، قبل أن يخرج عبر منصة إكس، ليعلن عزمه تقديم استئناف، مؤكدا أن المدعية أقامت العلاقة معه بكامل إرادتها.
وجرت واقعة الاعتداء بعد حفل عيد الميلاد، في غرفة فاخرة بأحد فنادق جنوب العاصمة الإيرلندية دبلن، وعلقت هاند على الحُكم بقولها "أريد أن أظهر لكل فتاة وفتى أنه يمكنكم الدفاع عن نفسكم، إذا حدث لكم شيء، بغض النظر عن هوية الشخص المذنب، وسيتم تحقيق العدالة".
وأضافت "إلى جميع ضحايا الاعتداء الجنسي، آمل أن تكون قصتي بمثابة تذكير بأنه بغض النظر عن مدى خوفكم، تحدثوا، لديكم صوت، استمر في النضال من أجل العدالة".
وكان ماكغريغور أثار الجدل قبل عدة أسابيع، حين حضر إلى أرض ملعب الإمارات لدعم أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتقاط الصور مع بوكايو ساكا وديكلان رايس، والدخول مع الأول في مزاح غير مقبول، ما أثار غضب إدارة "الغانرز".
ولم تكن قضية هاند هي الأولى للمقاتل الإيرلندي، اذ أدين في مجموعة من الجرائم العنيفة التي تنم عن سلوك غير منضبط.



إدانة كونور ماكغريغور بالاغتصاب وأرسنال يهاجمه

رياضة

رياضات متنوعة

كونور ماكغريغور

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