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تركي آل الشيخ يعرض 700 مليوناً على تايسون .. بشرط !!

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تركي آل الشيخ يعرض 700 مليوناً على تايسون .. بشرط !!
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رياضات متنوعة

2024-12-06 | 10:09
تركي آل الشيخ يعرض 700 مليوناً على تايسون .. بشرط !!

مقابل خوض نزال إعادة مع مواطنه الملاكم واليوتيوبر جيك بول

ذكر تقرير صحفي نشرته "FTTV Boxing" أن أسطورة الملاكمة، الأميركي مايك تايسون، تلقى عرضا سعوديا ضخماً، بلغ 700 مليون دولار، مقابل خوض نزال إعادة مع مواطنه الملاكم واليوتيوبر جيك بول.
وكان بول الذي تحول من مؤثر إلى ملاكم محترف، قد فاز على تايسون في نزال استعراضي اقيم الشهر الماضي، بإجماع الحكام، بعد قتال سيطلر على المقاتل الشاب.
وجاء في التقرير أن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، قدّم عرضا مغريا لتايسون، بلغ 700 مليون دولار، شريطة أن يتمكن من إسقاط بول بالضربة القاضية خلال 3 دقائق فقط.
ونُقل عن آل الشيخ قوله "جيك بول مجرد مزحة، وأنا مستعد لتقديم 700 مليون دولار لمايك تايسون، إذا ما وافق على مواجهته في نزال حقيقي، وأن يُسقطه بالضربة القاضية في غضون ثلاث دقائق".
وكان جاك لومباردي، المرشح السابق للكونغرس الأميركي، قال في السادس والعشرين من الشهر الفائت، أنه سمع عن العرض ذاته من آل الشيخ، فهل سيقبل تايسون التحدي؟.






تركي آل الشيخ يعرض 700 مليوناً على تايسون .. بشرط !!

رياضة

رياضات متنوعة

مايك تايسون

جيك بول

تركي آل الشيخ

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