دفع 765 مليون دولار لضمّ لاعب .. من هو ستيف كوهين؟

هل يمكنك دفع 765 مليون دولار لرياضي؟

هل يمكنك دفع 765 مليون دولار لرياضي في عقد مدته 15 عاما؟، نعم، إذا كان الشخص المسؤول عن القيام بذلك هو ستيف كوهين، مالك نادي نيويورك ميتس، واذا كان اللاعب هو خوان سوتو، النجم الدومينيكاني البارز.

غيّرت هذه الصفقة جميع القطاعات الرياضية والاقتصادية في الولايات المتحدة، فهي لم تكن مجرد خطوة أخرى لستيف كوهين (نيويورك 1956)، لأن سوتو، البالغ من العمر 26 عاما، هو بمثابة الالماس في أميركا.

استحوذ ستيف كوهين، وهو متخصص في الاقتصاد من كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا، على "الميتس" في العام 2020 بعدما دفع نحو 2.4 مليار دولار، في استثمار آخر لرجل أعمال الذي لا يمكن إيقافه، والذي تُقدّر ثروته بـ20 مليار دولار.

يمتلك عبقري الأعمال، مجموعة Point 72 Asset Management، وهي شركة عالمية لإدارة الأصول تأسست في العام 2014، ويعمل بها ما يقرب من 3,000 موظف.







