هل يعود كليتشكو عن اعتزاله ويقاتل في السعودية؟

يبلغ الاوكراني فلاديمير كليتشكو حاليا 48 عاماً

يبلغ الاوكراني فلاديمير كليتشكو حاليا 48 عاماً، وسوف يصل الى التاسعة والأربعين في آذار - مارس المقبل، وهو اعتزل رياضة الملاكمة بعد فترة وجيزة من بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

اليوم، يرغب في القتال بشكل احترافي مرة أخرى، ويحلم بأن يصبح أكبر بطل للوزن الثقيل سنّاً، وهو رقم قياسي يحمله الاميركي جورج فورمان، حتى اليوم الذي خسر فيه أمام شانون بريجز، عندما كان عمره 48 عاما و 316 يوماً.

تقاعد كليتشكو في سنّ 41 عاماً، بعد أن أطاح به أنتوني جوشوا في العام 2017، وهو لا يزال في حالة جيدة جدا، ويتحدث مرة أخرى عن العودة المحتملة، حيث يناور الشيخ تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، لمنحه خيار رؤية حلمه يتحقق في السعودية.

وقال آل الشيخ خلال المؤتمر الثاني والستين للمجلس العالمي للملاكمة (WBC) "أرى أن كليتشكو هنا، لقد جاء من بلده العظيم وأريد أن أطلب منه معروفاً، نريد أن نراه مرة أخرى في الحلبة، ونمنحه الفرصة للفوز بحزام بطل العالم مرة أخرى".















