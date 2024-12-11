الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

هل يعود كليتشكو عن اعتزاله ويقاتل في السعودية؟

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
هل يعود كليتشكو عن اعتزاله ويقاتل في السعودية؟
A-
A+

رياضات متنوعة

2024-12-11 | 02:07
هل يعود كليتشكو عن اعتزاله ويقاتل في السعودية؟

يبلغ الاوكراني فلاديمير كليتشكو حاليا 48 عاماً

يبلغ الاوكراني فلاديمير كليتشكو حاليا 48 عاماً، وسوف يصل الى التاسعة والأربعين في آذار - مارس المقبل، وهو اعتزل رياضة الملاكمة بعد فترة وجيزة من بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.
اليوم، يرغب في القتال بشكل احترافي مرة أخرى، ويحلم بأن يصبح أكبر بطل للوزن الثقيل سنّاً، وهو رقم قياسي يحمله الاميركي جورج فورمان، حتى اليوم الذي خسر فيه أمام شانون بريجز، عندما كان عمره 48 عاما و 316 يوماً.
تقاعد كليتشكو في سنّ 41 عاماً، بعد أن أطاح به أنتوني جوشوا في العام 2017، وهو لا يزال في حالة جيدة جدا، ويتحدث مرة أخرى عن العودة المحتملة، حيث يناور الشيخ تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، لمنحه خيار رؤية حلمه يتحقق في السعودية.
وقال آل الشيخ خلال المؤتمر الثاني والستين للمجلس العالمي للملاكمة (WBC) "أرى أن كليتشكو هنا، لقد جاء من بلده العظيم وأريد أن أطلب منه معروفاً، نريد أن نراه مرة أخرى في الحلبة، ونمنحه الفرصة للفوز بحزام بطل العالم مرة أخرى".







هل يعود كليتشكو عن اعتزاله ويقاتل في السعودية؟

رياضة

رياضات متنوعة

فلاديمير كليتشكو

جورج فورمان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
دفع 765 مليون دولار لضمّ لاعب .. من هو ستيف كوهين؟

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

دفع 765 مليون دولار لضمّ لاعب .. من هو ستيف كوهين؟
01:57

دفع 765 مليون دولار لضمّ لاعب .. من هو ستيف كوهين؟

هل يمكنك دفع 765 مليون دولار لرياضي؟

01:57

دفع 765 مليون دولار لضمّ لاعب .. من هو ستيف كوهين؟

هل يمكنك دفع 765 مليون دولار لرياضي؟

إيليا توبوريا: لا مكان لرونالدو طالما ميسي موجود !!
2024-12-10

إيليا توبوريا: لا مكان لرونالدو طالما ميسي موجود !!

ترك العديد من "الرسائل" المثيرة للجدل

2024-12-10

إيليا توبوريا: لا مكان لرونالدو طالما ميسي موجود !!

ترك العديد من "الرسائل" المثيرة للجدل

فيديو - موهبة شابة تُلامس رقم يوسين بولت
2024-12-07

فيديو - موهبة شابة تُلامس رقم يوسين بولت

أعاد الى الأذهان القدرات الخارقة ليوسين بولت

2024-12-07

فيديو - موهبة شابة تُلامس رقم يوسين بولت

أعاد الى الأذهان القدرات الخارقة ليوسين بولت

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024