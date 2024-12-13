أسماء مفاجئة .. من هي الأندية والرياضيين الأكثر بحثاً على جوجل؟

أكثر 10 أندية رياضية ونجوم تمّ البحث عنهم على جوجل

اختتم إنتر ميامي العام 2024 المليء بالتقلبات، حيث فشل الفريق في نهاية المطاف في تحقيق هدفه الرئيسي وهو الفوز بكأس الدوري الأميركي.

ومع ذلك، حقّق الفريق لقب درع المشجعين بعدد قياسي من النقاط، وضمن الفوز بمقعد في كأس العالم للأندية الموسّعة الصيف المقبل.

وساعد وجود الارجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق على زيادة الاهتمام والشعبية لإنتر ميامي، ليس فقط في الولايات المتحدة، ولكن على الصعيد الدولي، حيث كان النادي الأميركي هو أكثر نادي كرة قدم يتمّ البحث عنه على "جوجل" لهذا العام، والثالث في ترتيب البحث العام.

في قائمة العشرة الأوائل، فشل أي نادي أميركي في التواجد، في حين كان الكبيران في دوري "كرة القاعدة" هما أكثر الأندية الرياضية بحثاً لهذا العام وهما اليانكيز والدودجرز.

أما المركز الرابع فكان من نصيب باير ليفركوزن، الفائز بلقب الدوري الألماني مع المدرّب تشابي ألونسو، والذي كسر سيطرة بايرن ميونيخ على اللقب.

أمّا لناحية الرياضيين، فكانت الجزائرية إيمان خليف في الصدارة بعد الجدل الذي أثارته في الأولمبياد، تلاها الملاكم الاميركي المعتزل مايك تايسون، ثمّ نجم برشلونة لامين يامال الذي ساهم في قيادة منتخب إسبانيا الى الفوز بلقب "اليورو" الصيف الماضي.



أكثر 10 أندية رياضية تمّ البحث عنها على جوجل (2024):

1- نيويورك يانكيز

2- لوس أنجلوس دودجرز

3- إنتر ميامي سي إف

4- باير 04 ليفركوزن

5- بوسطن سيلتيكس

6- نيويورك ميتس نيويورك

7- دالاس مافريكس

8- المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم

9. مينيسوتا تمبروولفز

10- إدمونتون أويلرز



أكثر 10 رياضيّين تمّ البحث عنهم على جوجل (2024)

1- إيمان خليف

2- مايك تايسون

3- لامين يامال

4- سيمون بايلز

5- جيك بول

6- نيكو ويليامز

7- هارديك بانديا

8- سكوتي شيفلر

9- شاشانك سينغ

10- رودري







