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كونور ماكجريجور يعلن عودته ومواجهة لوجان بول

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كونور ماكجريجور يعلن عودته ومواجهة لوجان بول
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رياضات متنوعة

2024-12-18 | 01:36
كونور ماكجريجور يعلن عودته ومواجهة لوجان بول

التوصل إلى اتفاق مبدئي لمواجهة الاميركي لوجان بول

أعلن بطل UFC السابق ونجم الرياضات القتالية، الايرلندي كونور ماكجريجور، أنه سيؤجل عودته إلى حلبات فنون القتال المختلطة (MMA) لفترة أطول من المتوقع، بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي لمواجهة الاميركي لوجان بول في نزال استعراضي للملاكمة في الهند.
ولم يتنافس المقاتل الايرلندي منذ تعرضه لكسر في ساقه خلال خسارته أمام الأميركي داستن بوارييه في العام 2021 ، وانسحب أمام مايكل تشاندلر في UFC 303 في حزيران - يونيو من هذا العام بسبب إصابة في إصبع القدم.
وكتب ماكجريجور في رسالة نشرت على منصة إكس "شائعات القتال مع إليا توبوريا خاطئة، وأنا في مفاوضات أولية مع عائلة أمباني لمواجهة لوجان بول في معرض للملاكمة في الهند، وقد أعطيت موافقتي بالفعل، وأتطلع إلى العودة إلى المثمن".
وكان المقاتل الأيرلندي في قلب الجدل مؤخرا، حين وجدت هيئة محلفين مدنية في دبلن، أنه مسؤول في قضية زعمت فيها امرأة أن ماكجريجور اعتدى عليها جنسيا في غرفة فندق في كانون الاول  - ديسمبر 2018، وأمرته المحكمة العليا بدفع 250 ألف يورو للمدعية.
كونور ماكجريجور يعلن عودته ومواجهة لوجان بول

رياضة

رياضات متنوعة

كونور ماكجريجور

لوجان بول

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