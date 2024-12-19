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كلاّس تسلّم طلباً بتأجيل انتخابات اتحاد الملاكمة

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كلاّس تسلّم طلباً بتأجيل انتخابات اتحاد الملاكمة
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رياضات متنوعة

2024-12-19 | 01:54
كلاّس تسلّم طلباً بتأجيل انتخابات اتحاد الملاكمة

استقبل وفداً ضم رؤساء وممثلي 8 أندية ملاكمة

استقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس في مكتبه بالوزارة وفداً ضم رؤساء وممثلي 8 أندية ملاكمة من صيدا والجنوب وجبل لبنان وبيروت.
وضم الوفد رئيس نادي الفتيان صيدا  أحمد المصري، رئيس نادي BBC جعفر ناصر الدين، رئيس  نادي المصطفى - كونين صلاح شحادة، رئيسة نادي تيتانيوم - صيدا نادرة فواز، عضو الهيئة الإدارية للنادي الشعبي - صيدا مصطفى الزينو، مدير نادي اللواء - صيدا فهد الحدق، عضو الهيئة الإدارية لنادي البشارة برج البراجنة سمير سعد وممثل عن نادي الأوفياء بيروت.
عرض الوفد لأوضاع وشؤون لعبة الملاكمة، والاستحقاقات الرياضية المتعلقة بها، وسلم الوزير كلاس كتاباً تمنى فيه تجميد انتخابات اتحاد الملاكمة المقررة في 23 كانون الأول 2024 للأسباب التالية:
.1    اعتراض أندية الفتيان صيدا واللواء صيدا وBBC على "عدم قانونية إلغاء تراخيصها الذي استند الى عدم مشاركتها في بطولة لبنان لعامين"، حيث تؤكد انها شاركت في بطولة 2023 ولكن الإتحاد لم يقم بإرسال الأسماء الى وزارة الشباب والرياضة، بينما بطولة لبنان لهذا العام (2024 ) لم تنطلق بعد.
.2    لم تبلغ الأندية الثمانية الموقعة على الكتاب رسمياً بمواعيد فتح واقفال باب الترشيح لإنتخابات الاتحاد اللبناني للملاكمة.
.3    رفض الأندية لقرار الإتحاد القاضي بمنع اللاعبين والمدربين والحكام من الترشح لعضوية الإتحاد ما يشكل مخالفة للمرسوم 4481 علماً أن اتحادات أخرى كالجمباز والشطرنج ورفع الأثقال تسمح بذلك.
وطالب الوفد الوزير كلاس بإلغاء تجميد تراخيص الأندية الثلاثة وتأجيل انتخابات الإتحاد الى موعد لاحق وإعادة تحديد مواعيد فتح واقفال باب الترشيح بعد بطولة لبنان للدرجتين الأولى والثانية والمقررة يومي السبت والأحد في 21 و22 كانون الأول 2024 والغاء بند منع اللاعبين والمدربين والحكام من الترشح لعضوية الاتحاد.



كلاّس تسلّم طلباً بتأجيل انتخابات اتحاد الملاكمة

رياضة

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