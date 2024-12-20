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فيديو - النزال على اللقب الموّحد بين أوسيك وفيوري .. 191 مليون دولار

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فيديو - النزال على اللقب الموّحد بين أوسيك وفيوري .. 191 مليون دولار
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رياضات متنوعة

2024-12-20 | 02:28
فيديو - النزال على اللقب الموّحد بين أوسيك وفيوري .. 191 مليون دولار

مع إنطلاق أسبوع الملاكمة في العاصمة السعودية الرياض

مع إنطلاق فعاليات أسبوع الملاكمة على حلبة المملكة أرينا في العاصمة السعودية الرياض، تتجه الأنظار الى النزال الذي يجمع الأوكراني ألكسندر أوسيك والبريطاني تايسون فيوري، على اللقب الموحد للوزن الثقيل.
 ويقام النزال عند الأولى من فجر بعد غد الأحد بتوقيت مكة المكرمة، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه في المملكة، وضمن فعاليات موسم الرياض 2024، على أن يسبقه مواجهات تمهيدية ليل السبت.
وسبق النزال المرتقب بين أوسيك وفيوري، حفل استقبال كبير Grand Arrival وسط أجواء حماسية، وتم إجراؤه في منطقة بوليفارد وهي إحدى مناطق "موسم الرياض" المفتوحة أمام الجمهور.
ويتوزع النزال المرتقب على 12 جولة، وخصص له جائزة مالية ضخمة للملاكمين بلغت 191 مليون دولار.





فيديو - النزال على اللقب الموّحد بين أوسيك وفيوري .. 191 مليون دولار

رياضة

رياضات متنوعة

ألكسندر أوسيك

تايسون فيوري

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