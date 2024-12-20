فيديو - النزال على اللقب الموّحد بين أوسيك وفيوري .. 191 مليون دولار

The fight never ended; it just took over their minds 🤯 #Usyk2Fury Reignited will settle the obsession once and for all 🔥🥊



🗓️ December 21

📍 Kingdom Arena



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مع إنطلاق فعاليات أسبوع الملاكمة على حلبة المملكة أرينا في العاصمة السعودية الرياض، تتجه الأنظار الى النزال الذي يجمع الأوكراني ألكسندر أوسيك والبريطاني تايسون فيوري، على اللقب الموحد للوزن الثقيل.ويقام النزال عند الأولى من فجر بعد غد الأحد بتوقيت مكة المكرمة، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه في المملكة، وضمن فعاليات موسم الرياض 2024، على أن يسبقه مواجهات تمهيدية ليل السبت.وسبق النزال المرتقب بين أوسيك وفيوري، حفل استقبال كبير Grand Arrival وسط أجواء حماسية، وتم إجراؤه في منطقة بوليفارد وهي إحدى مناطق "موسم الرياض" المفتوحة أمام الجمهور.ويتوزع النزال المرتقب على 12 جولة، وخصص له جائزة مالية ضخمة للملاكمين بلغت 191 مليون دولار.