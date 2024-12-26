ثروة فلويد مايويذر أصبحت 1.5 ملياراً في 2024

يتباهى الملاكم الأميركي على شبكاته الاجتماعية بعمليات الشراء الكبيرة

أظهر فلويد مايويذر، أحد أساطير الملاكمة، بسجّل تضمن 50 فوزاً وصفر هزيمة، مرة أخرى، أن دفتر الشيكات الخاص به مفتوح.

ويتباهى الملاكم الأميركي على شبكاته الاجتماعية بعمليات الشراء الكبيرة التي قام بها، من السيارات الراقية الى الساعات والمنازل، ولطالما نشر صوراً وسط الأموال المتراكمة، وهو أحد الرياضيين الذين كسبوا أكبر قدر من المال في تاريخ الرياضة (أكثر من 1.2 مليار دولار).

في تشرين الاول - أكتوبر، تم الكشف عن أنه أنفق أكثر من 402 مليون دولار على شراء 60 مبنى في نيويورك ستضم أكثر من 1000 منزل غالي الكلفة في مانهاتن العليا.

وفي تشرين الثاني - نوفمبر، استحوذ على حصة في قصر فيرساتشي في ميامي، وأنفق أكثر من 20 مليون دولار من أصوله على الاستحواذ على مبنى في الجادة السادسة.

يقع مكان الإقامة هذا على زاوية الجادة السادسة وشارع 47 في مانهاتن، ويتألف من مكاتب ومتجر بيع وشراء الماس، وتشير التقديرات إلى أن صافي ثروة الملاكم قد وصل إلى 1.5 مليار دولار في عام 2024.











