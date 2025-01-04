وفاة المصارع النيوزيلندي الشاب في أول أيام السنة

فقد حياته بعد حضور مهرجان "Rhythm and Vines" الموسيقي

توفي المصارع النيوزيلندي هاكارايا ويلسون فجأة في الأول من كانون الثاني - يناير عن عمر يناهز 26 عاماً. ووفقاً للسلطات المحلية، فقد حياته بعد حضور مهرجان "Rhythm and Vines" الموسيقي، الذي أقيم في جيلبورن للترحيب بالعام الجديد.

بدأ ويلسون مسيرته كهاوٍ في عام 2020، وخاض في قسم الوزن المتوسط، وبسجل (4-3)، كانت آخر معركة له في تشرين الاول - أكتوبر، حيث أطاح بمارك ألكوبا في Canggu Fight Night 32.

حققت الشرطة في الوفاة ووصفتها بأنها "وفاة مفاجئة غير مشبوهة"، ونشرت أكاديمية تدريبه رسالة عاطفية على وسائل التواصل الاجتماعي "هاكس، سيبقى إرثك حيا في كل منا، ابتسامتك وضحكك ودفئك وروحك المحاربة .. استرح بسلام".







