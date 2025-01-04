الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - ولادة نجم جديد يبلغ 17 عاماً على حساب الكبار

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - ولادة نجم جديد يبلغ 17 عاماً على حساب الكبار
A-
A+

رياضات متنوعة

2025-01-04 | 01:51
فيديو - ولادة نجم جديد يبلغ 17 عاماً على حساب الكبار

تغلب اللاعب البالغ من العمر 17 عاما على نجم العام الفائت

في بطولة العالم PDC، تغلب لوك ليتلر البالغ من العمر 17 عاما، على نجم العام الفائت ستيفن بونتنج بنتيجة (6-1).
أصبح بونتنج مصدر جذب كبير على وسائل التواصل الاجتماعي بعبارته الشهيرة "دعنا نذهب يا بونتنج منتال"، وقد تم تقديمه في مباراة نصف النهائي، على أنغام أغنية "تيتانيوم" الشهيرة لديفيد جيتا وسيا.
كان ستيفن يستمتع بموسم من النتائج القوية التي جعلته يصعد إلى المركز الخامس في تصنيفات المسابقة الرئيسية، بطولة Premier Darts Championship.
حقق "The Bullet" بداية ممتازة لعام 2024 بفوزه ببطولة Cazoo Darts Masters، أول لقب PDC متلفز له، وحصل مقابل ذلك على 65 ألف جنيه إسترليني.
أدائه قبل مواجهة المعجزة ليتلر، تصدر عناوين الأخبار في جميع أنحاء العالم، على الرغم من أن أكثر الأشياء التي يتم الحديث عنها على وسائل التواصل الاجتماعي هي عمره.



فيديو - ولادة نجم جديد يبلغ 17 عاماً على حساب الكبار

رياضة

رياضات متنوعة

لوك ليتلر

ستيفن بونتنج

العودة الى الأعلى
Aljadeed
اتهام جديد بالاساءة الجنسية في الجمباز الألماني
وفاة المصارع النيوزيلندي الشاب في أول أيام السنة

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

اتهام جديد بالاساءة الجنسية في الجمباز الألماني
01:56

اتهام جديد بالاساءة الجنسية في الجمباز الألماني

تستمر سلسلة الاتهامات بالإساءة في عالم الجمباز

01:56

اتهام جديد بالاساءة الجنسية في الجمباز الألماني

تستمر سلسلة الاتهامات بالإساءة في عالم الجمباز

وفاة المصارع النيوزيلندي الشاب في أول أيام السنة
01:49

وفاة المصارع النيوزيلندي الشاب في أول أيام السنة

فقد حياته بعد حضور مهرجان "Rhythm and Vines" الموسيقي

01:49

وفاة المصارع النيوزيلندي الشاب في أول أيام السنة

فقد حياته بعد حضور مهرجان "Rhythm and Vines" الموسيقي

فيديو - معركة بين قائدي الفريقين في "الميدان الثلجيّ" !
2025-01-02

فيديو - معركة بين قائدي الفريقين في "الميدان الثلجيّ" !

معركة ملاكمة دار رحاها بين قائدي الفريقين المتنافسين

2025-01-02

فيديو - معركة بين قائدي الفريقين في "الميدان الثلجيّ" !

معركة ملاكمة دار رحاها بين قائدي الفريقين المتنافسين

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025