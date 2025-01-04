فيديو - ولادة نجم جديد يبلغ 17 عاماً على حساب الكبار

Luke Littler is very good at darts. pic.twitter.com/cbBIwdzmaC — Sky Sports (@SkySports) January 2, 2025

في بطولة العالم PDC، تغلب لوك ليتلر البالغ من العمر 17 عاما، على نجم العام الفائت ستيفن بونتنج بنتيجة (6-1).أصبح بونتنج مصدر جذب كبير على وسائل التواصل الاجتماعي بعبارته الشهيرة "دعنا نذهب يا بونتنج منتال"، وقد تم تقديمه في مباراة نصف النهائي، على أنغام أغنية "تيتانيوم" الشهيرة لديفيد جيتا وسيا.كان ستيفن يستمتع بموسم من النتائج القوية التي جعلته يصعد إلى المركز الخامس في تصنيفات المسابقة الرئيسية، بطولة Premier Darts Championship.حقق "The Bullet" بداية ممتازة لعام 2024 بفوزه ببطولة Cazoo Darts Masters، أول لقب PDC متلفز له، وحصل مقابل ذلك على 65 ألف جنيه إسترليني.أدائه قبل مواجهة المعجزة ليتلر، تصدر عناوين الأخبار في جميع أنحاء العالم، على الرغم من أن أكثر الأشياء التي يتم الحديث عنها على وسائل التواصل الاجتماعي هي عمره.