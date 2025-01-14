سبّاح شهير فقد ميدالياته العشر في حرائق لوس أنجلوس

سيحصل على مجموعة جديدة من الميداليات الأولمبية

قال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، أن السباح الأميركي السابق غاري هول جونيور، 50 عاماً، سيحصل على مجموعة جديدة من الميداليات الأولمبية، بدلاً من تلك التي فقدها في حريق دمر منزله في لوس أنجلوس.

وأخلى السباح الفائز بالميدالية الأولمبية ثلاث مرات منزله في باسيفيك باليساديس، وقال لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز" إنه فر من المكان آخذاً معه كلبه والأنسولين الذي يستخدمه لعلاج مرض السكري، ولوحة لجده، وتحفة دينية.

وقال هول "لم أكن على استعداد لتحمل مخاطرة البقاء 30 ثانية إضافية لأجل الميداليات"، وعلق باخ، إن السباح الأميركي سيتلقى نسخا طبق الأصل من الميداليات الأولمبية العشر التي فقدها في الحريق الذي دمر منزله في لوس أنجلوس.







