فيديو - إسلام يُدافع عن لقبه للمرة الرابعة بنجاح

احتفظ المقاتل الروسي إسلام ماخاتشيف بلقب منظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA) بتغلبه على منافسه ومتحديه البرازيلي ريناتو مويكانو في النزال الذي جمعهما صباح اليوم الأحد، في مدينة إنغلوود في ولاية كاليفورنيا الأميركية، ضمن دورة (UFC 311) للفنون القتالية المختلطة (MMA).وتمكن إسلام من إجبار منافسه على الاستسلام في الجولة الأولى من النزال، علماً أن مويكانو حلّ بديلاً للمقاتل الأرمني أرمان تسوراكيان الذي انسحب بسبب الإصابة.وحقق إسلام، 33 عاما، انتصاره السابع والعشرين في مسيرته الاحترافية بينها أربعة مدافعاً عن لقبه، مقابل هزيمة واحدة، فيما تعرض مويكانو، 35 عاما، للهزيمة السادسة في مسيرته مقابل 20 انتصاراً وتعادل واحد.