مشاركة لبنانية لافتة في الجمعية العامة لآسيا للإتحاد الدولي للتسلق الرياضي

اجتماع الجمعية العامة للجنة آسيا للاتحاد الدولي للتسلق الرياضي (IFSC)

استضاف الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج اجتماع الجمعية العامة للجنة آسيا للاتحاد الدولي للتسلق الرياضي (IFSC)، والذي عُقد بتاريخ 11 و12 كانون ثاني - يناير الجاري، في مدينة جدة السعودية، بحضور 31 ممثلاً من 14 دولة، ما شكّل محطة محورية لمجتمع التسلق في جميع أنحاء آسيا.

ولأول مرة في التاريخ، احتفلت الجمعية بمشاركة أربعة اتحادات عربية للتسلق، ممثلة لكل من:

⦁ السعودية: ياسمين القحطاني.

⦁ الكويت: بشار الهندي.

⦁ الأردن: شرف الكيلاني.

⦁ لبنان: خطار عبد الخالق.

ويُبرز هذا التمثيل التاريخي التزام الدول العربية المتزايد بتطوير رياضة التسلق، ويؤكد على دور المنطقة في المساهمة في الحركة العالمية للتسلق الرياضي.

كما اعترفت الجمعية بإنجاز هام للاتحاد الدولي للتسلق الرياضي، وهو الظهور الأول لرياضة التسلق في الألعاب الأولمبية 2024 في فرنسا، وقد ساهم هذا الإنجاز في رفع مكانة هذه الرياضة عالميا، وإلهام المتسلقين والاتحادات حول العالم لتعزيز جهودهم وتوسيع نطاق المشاركة.

ومن أبرز محطات الجمعية، إعادة انتخاب ياسمين قحطاني، المديرة التنفيذية للاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج، كنائبة لرئيس الاتحاد في غرب آسيا وعضو مجلس الإدارة، ويعكس هذا الإنجاز البارز دور المملكة المحوري في دعم نمو رياضة التسلق في المنطقة.

وحضر الاجتماع كل من ماركو سكولاريس، رئيس الاتحاد الدولي للتسلق الرياضي، وكوباتا تورو، نائب رئيس الاتحاد، وأكد كلاهما على أهمية التعاون الإقليمي والأهداف المشتركة وضرورة إنشاء مسارات لدعم النمو المستدام لهذه الرياضة في مختلف الدول.

وقد وفّرت الجمعية العامة منصة حيوية لمناقشة المبادرات الاستراتيجية وتعزيز الشراكات ووضع خارطة طريق للنهوض برياضة التسلق في آسيا.

ومن خلال استضافة هذا الحدث التاريخي، أكدت الاتحادات العربية للتسلق عبر الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج على التزامها بتطوير هذه الرياضة عربياً وعالمياً، ما يعزز مكانتها كمساهم رئيسي في مستقبل مشرق لرياضة التسلق على الساحة الدولية.

تجدر الاشارة الى ان الاتحاد اللبناني لرياضات التسلق كان قد عرض على الاتحادات العربية، وفي سياق عملها على تشكيل الاتحاد العربي للتسلق والرياضات الجبلية، استضافة لبنان لمقر الاتحاد العربي، ما سيساهم في جعل لبنان نقطة جذب أساسية لرياضة التسلق وجميع الرياضات الجبلية المرتبطة بها.







