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ترامب يمنع المتحولين جنسيا من التنافس في المسابقات النسائية

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ترامب يمنع المتحولين جنسيا من التنافس في المسابقات النسائية
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رياضات متنوعة

2025-01-21 | 00:52
ترامب يمنع المتحولين جنسيا من التنافس في المسابقات النسائية

من بين الأوامر التنفيذية العديدة التي تعهد دونالد ترامب بالتوقيع عليها

من بين الأوامر التنفيذية العديدة التي تعهد دونالد ترامب بالتوقيع عليها في اليوم الأول من ولايته الثانية في البيت الأبيض، بعدما أدى اليمين الدستورية في مبنى الكابيتول، أمر يتعلق بحظر الرياضيين المتحولين جنسيا من التنافس في المسابقات النسائية.
فخلال تجمع حاشد في واشنطن قبل يوم من التنصيب، قال ترامب إنه "يجب إبعاد الرجال عن الرياضة النسائية"، وكان أصر خلال الحملة الانتخابية، على أن "منع الفتيات المتحولات جنسيا من المشاركة في الرياضة النسائية سيكون أولوية منذ اليوم الأول".
يجب أن نتذكر أنه منذ أن تركت اللجنة الأولمبية الدولية إنشاء الإطار القانوني الذي ينظم مشاركة الرياضيين المتحولين جنسيا في المسابقات المختلفة في أيدي الاتحادات، قررت العديد منها، مثل World Athletic أو UCI أو World Rugby أو World Aquatics حظر وجودهم في النخبة.
بالإضافة إلى ذلك، قام آخرون بتنظيم الفئات الدنيا، حيث يتم استبعادهم أيضا من المنافسة إذا لم يقوموا بالانتقال قبل سن البلوغ.







ترامب يمنع المتحولين جنسيا من التنافس في المسابقات النسائية

رياضة

رياضات متنوعة

دونالد ترامب

اللجنة الأولمبية الدولية

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