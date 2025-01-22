اللاعب الروسي الشهير يردّ على الرئيس الأميركي

لم يتلقَ دعوة لحضور حفل تنصيب ترامب قبل أيام

أعرب ألكسندر أوفيتشكين، المهاجم الروسي في فريق "واشنطن كابيتالز"، الناشط في بطولة الدوري الأميركي للهوكي (NHL)، عن سعادته بما قاله عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكان ترامب وصف أوفيتشكين مرتين بأنه "لاعب عظيم"، في حديث خلال تجمّع سياسي جرى بـ"كابيتال ون أرينا"، الساحة الداخلية لفريق "واشنطن كابيتالز"، فرد عليه قائلاً "من اللطيف أن تتم متابعة نجاحات الفريق، وأن يعرفوك، ويعرفوا اسمك، ويعرفوا من أين أتيت".

وقال اللاعب الروسي أنه لم يتلقَ دعوة لحضور حفل تنصيب ترامب قبل أيام، مؤكدا أنه لم يكن ليحضره بسبب مبارات مقررة لفريقه في إدمونتون.





