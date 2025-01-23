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فيديو - كادت النتيجة تتبدل بسبب .. صينية ناتشوز !!

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فيديو - كادت النتيجة تتبدل بسبب .. صينية ناتشوز !!
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رياضات متنوعة

2025-01-23 | 01:23
فيديو - كادت النتيجة تتبدل بسبب .. صينية ناتشوز !!

طلب نجم الليلة بـ30 تصدياً إلغاء الهدف

كان من الممكن أن يتعرض فوز واشنطن كابيتالز (3-2) على إدمونتون أويلرز، للخطر بسبب الطريقة التي جاء بها الهدف الثاني للفريق الكندي.
مع النتيجة (3-1)، دخلت الكرة من تسديدة كوري بيري في شباك لوجان طومسون، الذي وقف بلا حراك، وكانت سلبيته بسبب أنه رأى صينية من الناتشوز تسقط في الملعب.
طلب طومسون، الذي كان نجم الليلة بـ30 تصدياً، إلغاء الهدف، لكن طلبه لم يؤخذ في الاعتبار، ثم قفز عاملان على حلبة التزلج لإزالة الناتشوز الذي سقط على الجليد.
وعلى الرغم من ذلك، حقق واشنطن كابيتالز فوزاً، هو الخامس توالياً في دوري الهوكي على الجليد الأميركي (NHL)، وهو الأول من أصل خمس مباريات سيواجهونها كزوار.


فيديو - كادت النتيجة تتبدل بسبب .. صينية ناتشوز !!

رياضة

رياضات متنوعة

واشنطن كابيتالز

إدمونتون أويلرز

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