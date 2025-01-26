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فيديو - خطأ تاريخي يتسبب بإصابات وكدمات لسبّاحين

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فيديو - خطأ تاريخي يتسبب بإصابات وكدمات لسبّاحين
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رياضات متنوعة

2025-01-26 | 01:01
فيديو - خطأ تاريخي يتسبب بإصابات وكدمات لسبّاحين

خطأ غير عادي من قبل الحكام في مركز طوكيو للألعاب المائية

خطأ غير عادي من قبل الحكام في مركز طوكيو للألعاب المائية، وهو نفسه المسبح الذي استضاف فعاليات السباحة والغوص في دورة الألعاب الأولمبية - طوكيو 2020.
فخلال اليوم الأول من كأس كوسوكي كيتاجيما، حضل خطأ في سباق 400 متر متنوع للسيدات، وتحديداً في وضع الأعلام التي تحذر السبّاحين من قُرب مسافة الانعطاف والاستدارة، حيث رُفعت الأعلام على بُعد 2.5 متراً من جدار المسبح، بدلا من 5 أمتار المطلوبة.
وتسبب ذلك في اصطدام العديد من السباحين بالحائط أو فقدانهم فرصة الانعطاف بشكل صحيح، وقال رئيس لجنة التحكيم تاكانوري أواي أن أحداً لم يلاحظ هذا الخطأ قبل بدء السباق، وأنه اكتشف الوضع غير الصحيح للأعلام عندما بدأ السباحون يواجهون مشاكل عند الدوران.
وفي الواقع، تم إرسال العديد من الرياضيين إلى الخدمات الطبية بسبب الكدمات "هناك سباحون ضربوا رؤوسهم وعانوا من الاصابة، وهذا لم يحدث من قبل".




فيديو - خطأ تاريخي يتسبب بإصابات وكدمات لسبّاحين

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