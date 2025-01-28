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فيديو - صفعت زوجها فُطردت من الفنون القتالية المختلطة

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فيديو - صفعت زوجها فُطردت من الفنون القتالية المختلطة
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رياضات متنوعة

2025-01-27 | 20:54
فيديو - صفعت زوجها فُطردت من الفنون القتالية المختلطة

إنهاء الشراكة مع المقاتلة الروسية فيكتوريا دوداكوفا وعدد آخر من المقاتلين

أعلنت منظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA) عن إنهاء الشراكة مع المقاتلة الروسية فيكتوريا دوداكوفا وعدد آخر من المقاتلين.
جاء ذلك بعد أن خسرت دوداكوفا، البالغة من العمر 25 عاما، أمام الأميركية فاطمة كلاين بالضربة الفنية القاضية في الجولة الثانية من النزال الذي جمعهما قبل أسبوعين في لاس فيغاس، ضمن دورة (UFC Fight Night 249).
ومع خسارتها للمرة الثانية توالياً مقابل ثماني انتصارات، قامت المقاتلة الروسية، بتوجيه صفعة لزوجها ومدربها غسانالي غساناليف، ثم اعتذرت منه لاحقا عبر منصة إنستغرام، مؤكدة أنها تصرفت بشكل غير صحيح، ولم تتمكن من التحكم في عواطفها، وكانت مثالا سيئا للرياضيين والجيل الأصغر سناً.



فيديو - صفعت زوجها فُطردت من الفنون القتالية المختلطة

رياضة

رياضات متنوعة

UFC

MMA

فيكتوريا دوداكوفا

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