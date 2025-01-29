فيديو - حبيب نورمحمدوف ممتن لإيرلندا، ما السبب؟

Khabib shows love to Ireland after Usman's win over Paul Hughes,



"We love you guys because you guys support our brothers in Palestine." 🇵🇸 🇮🇪 pic.twitter.com/xEuM68CZD1 — Irish Unity 🇮🇪🇵🇸 (@IrishUnity) January 26, 2025

قال بطل العالم الأسبق لدى منظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA)، الروسي حبيب نورمحمدوف، أنه ممتن لإيرلندا، على دعمها الدائم للشعب الفلسطيني.وجاء كلام حبيب خلال بطولة "طريق الأبطال إلى دبي"، حيث تحدث بعد فوز ابن عمه، عثمان نور محمدوف على متحديه الإيرلندي بول هيوز بالنقاط في النزال الرئيسي من بطولة "طريق الأبطال إلى دبي".ففي ليلة استثنائية من (PFL Road to Dubai Champions Series)، قال حبيب "أعلم أنه ليس دوري للتحدث، لكنني أريد أن أقول شيئا واحداً، لا تنسوا أن إيرلندا هي أحد أبرز الداعمين لفلسطين في العالم، نحن نحبكم .. داخل القفص، لا مكان الا للمنافسة العادلة، ولكن لدعمكم لفلسطين، نحن نحبكم، فأنتم تدعمون إخواننا".