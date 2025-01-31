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مقتل 11 رياضي في حادثة واشطن بينهما بطلا العالم

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مقتل 11 رياضي في حادثة واشطن بينهما بطلا العالم
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رياضات متنوعة

2025-01-31 | 01:12
مقتل 11 رياضي في حادثة واشطن بينهما بطلا العالم

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه "لا ناجين" في كارثة الاصطدام

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه "لا ناجين" في كارثة اصطدام مروحية عسكرية بطائرة ركاب تابعة لشركة أميريكان إيلاينز، كان على متنها 64 شخصاً، في سماء العاصمة واشنطن ليل الأربعاء.
وذكرت قناة "Channel2 NOW" أنه تم التعرف على هوية ثمانية ضحايا أميركيين من رياضيي التزحلق الفني على الجليد وثلاثة مدربين من أصول روسية في حادث التحطم.
وأكدت المعلومات أن 64 شخصا كانوا على متن الطائرة، 60 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم، وتبين أن المدربين هم إينا فوليانسكايا وفاديم نعوموف ويفغينيا شيشكوفا، والأخيرين هما بطل العالم في التزحلق الفني على الجليد في العام 1994.
أما الرياضيون القتلى فهم سبنسر لين  وجينا هان وإيدي تشو وفرانكو أباريسيو والشقيقتان إيفرلي وليديا ليفينغستون وشون كاي وأنجيلا يونغ.





مقتل 11 رياضي في حادثة واشطن بينهما بطلا العالم

رياضة

رياضات متنوعة

دونالد ترامب

إينا فوليانسكايا

فاديم نعوموف

يفغينيا شيشكوفا

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