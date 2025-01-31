لبنان في حفل افتتاح "بغداد عاصمة الثقافة الرياضية العربية ٢٠٢٥"

شارك لبنان في حفل افتتاح "بغداد عاصمة الثقافة الرياضية العربية ٢٠٢٥"

شارك لبنان امس الخميس في حفل افتتاح "بغداد عاصمة الثقافة الرياضية العربية ٢٠٢٥" بوفد ترأسه وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس وضم المدير العام للوزارة بالتكليف الدكتورة فاديا حلّال ورئيس دائرة العلاقات العامة حسن شرارة ومدير مكتب الوزير حسين عمر ومستشارة الوزير الدكتورة ميرنا صبرا.

اقيم حفل الافتتاح في جامعة بغداد، وتخلله فقرات فنية متعددة، وألقيت فيه كلمات لوزير الشباب والرياضة العراقي الدكتور احمد المبرقع ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور اشرف صبحي ورئيس قطاع الشوؤن الاجتماعية في جامعة الدول العربية الدكتورة هيفاء ابو غزالة ورئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية الإعلامي اشرف محمود.

وتحدث كلاس على هامش الافتتاح، وموافقة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته الـ٧١ المنعقدة في بغداد على اقتراح وزير الشباب والرياضة العراقي الدكتور احمد المبرقع إنشاء صندوق لدعم إعمار المنشآت الرياضية المدمرة في غزة وجنوب لبنان.

ونقل كلاس للوزير العراقي تحيات المسؤولين اللبنانيين وتمنياتهم بنجاح الفعاليات الحضارية، وشكره على فكرة إنشاء الصندوق لدعم إعمار المنشآت الرياضية المدمرة في غزة وجنوب لبنان، كما شكر رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الدكتور اشرف صبحي على جهوده لدعم لبنان ورعايته الدائمة والصادقة لنهضته المرتقبة.

وقال كلاس "أننا نعوّل كثيراً على الدعم الاخوي العربي و نشكر مساهمات وزراء الشباب والرياضة العرب المتكررة، وما حصل من دعم لانجاح فعاليات (بيروت عاصمة الشباب العربي ٢٠٢٤) خير دليل، وكل التقدير لما قدمه العراق للبنان من دعم مادي وتضامن اخوي مكننا من انجاز هذه المهمة الحضارية بنجاح".

ومن المتوقع ان يُقرّ مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب إنشاء صندوق لدعم إعمار المنشآت الرياضية المدمرة في غزة وجنوب لبنان وتنظيم لبنان للملتقى العربي الاول لتعزيز التشجيع الحضاري في كرة القدم في بيروت وصالون الشباب العربي في العاصمة اللبنانية أيضاً.





