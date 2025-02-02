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محمدوف يحتفظ بلقبه العالميّ في الملاكمة

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محمدوف يحتفظ بلقبه العالميّ في الملاكمة
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رياضات متنوعة

2025-02-01 | 23:54
محمدوف يحتفظ بلقبه العالميّ في الملاكمة

جاء فوز المقاتل الروسي بالنقاط بعد عشر جولات من النزال

احتفظ المقاتل الروسي مسلم حجي محمدوف، مساء أول أمس الجمعة، بلقب رابطة الملاكمة العالمية (WBA) بتغلبه في النزال الذي جمعه مع متحديه الجنوب إفريقي ثابيسو متشونو الملقب بـ"الصخرة"، ضمن حدث (IBA - Winline) الذي أقيم في العاصمة الروسية موسكو.
وجاء فوز المقاتل الروسي بالنقاط بعد عشر جولات من النزال، بإجماع قرار الحكام (100-90 و100-90 و100-91).
وسجل المقاتل الروسي البالغ 28 عاماً انتصاره السادس توالياً في مسيرته الاحترافية بلا هزيمة، فيما تلقى  متشونو البالغ 36 عاماً الهزيمة الثامنة مقابل 23 فوزا.




محمدوف يحتفظ بلقبه العالميّ في الملاكمة

رياضة

رياضات متنوعة

مسلم حجي محمدوف

ثابيسو متشونو

WBA

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