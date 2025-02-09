جدال علني بين بول وكانيلو .. أنا أقاتل الملاكمين الحقيقيين فقط

انتشرت الشائعات عن نزال متوقع بين كانيلو ألفاريز وجيك بول

انتشرت الشائعات في عالم الملاكمة، عن نزال متوقع بين كانيلو ألفاريز وجيك بول، سيجري في الخامس من أيار - مايو في لاس فيغاس، وسيتم بثه على نت فلكس، كما قال بول نفسه في مقطع فيديو على ملفه الشخصي على انستغرام.

واذا صحّ ذلك، سيقام النزال في فئة وزن ما فوق 90 كيلوغراماً، ما سيجبر المكسيكي على اكتساب 14 كيلوغراما كوزن إضافي.

وكان بول تحدث بعد فوزه على مواطنه الشهير مايك تايسون وأشار مباشرة إلى كانيلو باعتباره خصمه التالي، حيث قال "لن أتحداه (كانيلو)، إنه يحتاجني أكثر مما أحتاجه"، وأعلن مروّج الملاكمة إيدي هيرن بصراحة عن معركة بملايين الدولارات بين الاثنين.

وقدّر الرئيس التنفيذي لشركة Matchroom Boxing، التي روجت لنزالات كانيلو الأخيرة، أن المعركة "يمكن أن تولد ما بين 60 و 80 مليون دولاراً، ومع هذا المبلغ من المال، لا توجد طريقة يمكن لأي شخص أن يرفضها".

في الواقع، يبدو أنه كان مخطئا، ققد رفض كانيلو هذا الاحتمال، ما أغضب جيك بول الذي قال "تهرب مني كانيلو ألفاريز وهو الآن عبد لا يحترم فخر الشعب المكسيكي الذي يدعمه على الأراضي الأميركية .. ليس من المستغرب أن يفعل شيئا طوال حياته المهنية لرياضة الملاكمة خارج الحلبة".

واذ تجاهل بول فوز كانيلو بـ62 نزالاً مقابل فوزه بـ11 فقط، وجه رسالة اليه قائلاً "أنا الوجه الجديد للملاكمة، لا يمكنك خوض أكبر معركة في العام 2025 من دون اسمي، وعندما تنهار جميع أحداثك وتخسر المال، سيدرك الجميع من هو ملك الرياضة".

ورد كانيلو على إهانات بول بمقطع فيديو نشرته مجلة Ring جاء فيه "يا رفاق، لا تنتبهوا إلى أي شيء يقوله هذا اليوتيوبير اللعين، أنا أقاتل الملاكمين الحقيقيين فقط، فلا تعبث مع كانيلو".







